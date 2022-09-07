民進黨新竹市長參選人沈慧虹7日與民進黨立法院黨團總召柯建銘一同接受網路節目專訪，並談及在台北市府與在新竹市府工作的不同。柯建銘則在節目中爆料，在還沒要選舉時，無黨籍台北市長參選人黃珊珊即曾想過自己去選北市，還找沈慧虹接任台北市副市長。對此，沈慧虹也回應，黃珊珊是曾跟她說過，若沒有下一步規劃的話，「一起為台北市努力」。

沈慧虹與柯建銘今天一同接受Yahoo TV《齊有此理》節目專訪，柯建銘力挺沈慧虹表示，她才是真正有理想性、對城市有熱情的專業人選，並爆料稱，是柯文哲「威脅」高虹安參選新竹市長，而他自己想選下任總統。

柯建銘更透露，好久以前，黃珊珊曾經想過她自己去選台北市長，並找沈慧虹接任台北市副市長的職缺。沈慧虹則還原當時情況，她說黃當時是說，如果沒下一步規劃的話，大家一起為台北市努力。主持人王時齊接著問沈，所以本來黃珊珊期待一起搭檔？沈慧虹聽完則笑而不語。

但黃珊珊稍後對此否認，這是哪裡來的消息？表示跟沈慧虹是很久的朋友，也跟她有私人交情，但選舉時不需要在做這種政治操作。