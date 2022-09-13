《美麗島電子報》董事長吳子嘉今接受網路節目專訪表示，今年底九合一大選選情很冷，對要攻堅的人非常不利，因此，新北市長侯友宜、高雄市長陳其邁、台中市長盧秀燕都將高票贏得連任；其中，民進黨新北市長參選人林佳龍與侯友宜的差距至少20萬票以上。而台北市部分，有人說民進黨很弱，但陳時中顯然只要爭取基本盤，預計下月起綠營票將逐漸從黃珊珊身上回流。

吳子嘉今接受資深媒體人黃光芹專訪表示，今年選情非常冷，冷的情況下對現任者就會非常有利。因此，從民調來看，台中市長盧秀燕領先對手民進黨參選人蔡其昌超過30個百分點，這個趨勢已經確定了。

吳子嘉說，新北的狀況也一樣，雖然他跟林佳龍是好朋友，不好傷害玻璃心，但他不認為林佳龍跟侯友宜的差距會在10萬票以內，而是至少在20萬票以上；尤其，林佳龍目前完全打空戰，不花錢打陸戰，一來是他選完了會到行政院當院長或當大官，不會留在新北；二則就算本人想留在新北，也不會「被接受」。但不可否認的是，林佳龍應該會是「最好的副總統人選」。

在南部選情部分，吳子嘉說，高雄差距同樣非常大，陳其邁至少贏30萬票以上，一定大贏；台南的黃偉哲也是如此，一定大贏。

至於台北市，吳子嘉說，陳時中搞這麼多飛機，但聲量確實非常大，因此，民進黨的目的很清楚就是打基本盤，從頭到尾就沒有想過要爭取中間選民、泛藍選民，所以即便到今年還講BNT疫苗在深圳生產，為何陳時中要胡說八道、明知故犯，就是要讓民進黨的支持者聽得懂、感覺爽。

吳子嘉說，有人說民進黨在台北市很弱，但其實不弱。因為，2018年投票前夕，民調顯示當時民進黨參選人姚文智的得票會落在19％，當時柯文哲得知這個訊息後，認為自己的選情「掛了」，因此，當時他就公開喊話「柯文哲選情掛了」，訊息公佈後，刺激不少年輕選票回籠，2天後再做一次民調，姚文智落到17％。

因此，吳子嘉說，若把當時姚文智的狀況套用到黃珊珊身上，那麼，今年北市長選舉只要黃珊珊拿到19％的選票，保證蔣萬安掛掉；尤其，國民黨必須曉得，「目前黃珊珊的票，甚至還高於姚文智」。

但吳子嘉說，目前黃珊珊有這樣的支持度，有很大一部分是來自民進黨的支持，但隨著陳時中陣營刻意只要基本盤的策略發酵後，預計從下個月開始，綠營的票就會開始收回，黃珊珊很可能被壓縮，因此必須盡快讓自己努力強起來，才能避免整體選情回到藍綠對決。