國民黨新竹市長參選人林耕仁昨遭民進黨立院黨團指控碩士論文涉嫌抄襲。對此，林耕仁5日下午便立刻備妥相關文件資料，親自到陽明交大學術倫理研究誠信辦公室遞交管理碩士論文及資料，並期盼校方學倫會秉持客觀公正的標準，還給他公道。港媒對此評論則認為，民進黨反攻論文案，反而是在林智堅傷口灑鹽。

遭爆料論文涉抄襲，林耕仁昨強調，論文中引述的政府報告都是公開資料，且都有註明來源，對於民進黨指出內容有6處疏漏引註，也是他的失誤，會虛心檢討。他並主動到陽明交大遞交資料捍衛自身清白，並希望學倫會盡速啟動調查，秉持客觀、公正、嚴謹的學術標準予以檢視，給社會一個清楚交代。

據《中評社》報導，民進黨此舉如同在林智堅傷口撒鹽，並提醒選民，綠營才是這波論文案的帶頭人。該評論認為，民進黨爆料林耕仁論文抄襲，對於林智堅所支持的民進黨新竹市長候選人沈慧虹沒幫助，反而喚醒大家「沈慧虹是林智堅力挺的人」。

該評論也提及，林智堅退選之後，幾乎就消失不見，盼能降低論文抄襲的殺傷力。倘若再有爆料指其他候選人有論文抄襲嫌疑，林智堅的案例就會一再被拿出來比較，負面效應也恐難被超越。