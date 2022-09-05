基隆市長參選人蔡適應舉行政見記者會，邀請文化大學景觀系所長郭瓊瑩（右二）、內湖科技園區發展協會副理事長張博堯（右一）、國際橋牌社製作人汪怡昕（左二）、公主郵輪集團總監陳欣德（左一）與會。

基隆市長參選人蔡適應5日公布4大主軸政見，分別是延續市港再生標竿、全力推動基隆捷運、基隆歷史場域再現、海洋城市基隆驕傲，以「適應」新基隆理念出發，呼應基隆未來發展與城市願景。

蔡適應今日舉行政見記者會，邀請文化大學景觀系所長郭瓊瑩、內湖科技園區發展協會副理事長張博堯、國際橋牌社製作人汪怡昕、公主郵輪集團總監陳欣德一同與會，表達對於政見的支持及看法。

蔡適應表示，政見核心是中央、地方要有合作概念，「延續市港再生標竿」部分，第一階段在市長林右昌任內，已完成許多建設，接下來是第二階段，包括東岸碼頭開發利用、西岸碼頭招商、打造國際級會展中心，以及即將完工的基隆塔，和纜車計畫後續營運及推動。

「全力推動基隆捷運」部分，蔡適應說，基隆捷運應該用國際都會的觀點規畫，目前已在環評階段，綜合規劃將送行政院審查。他提及，大台北都會區已有通往機場的「空港捷運」，基隆捷運是「海港捷運」，這兩項大眾運輸不僅跨越許多縣市，也都由中央主辦，未來將是大台北都會海港公共運輸的管道。

蔡適應指出，他在立委任內推動「大基隆歷史場域再現」，基隆在城市博覽會成為台灣的起點城市，是富有歷史文化的都市，也帶來許多觀光財，現在城市品牌定位更清楚，如同汪怡昕所說，未來將是影視產業拍攝的重點。

至於「海洋城市基隆驕傲」政見內容，蔡適應說明，基隆作為海洋城市，無論是郵輪產業，海洋大學，產官學的合作，都會致力推動成為亞洲最重要的郵輪母港，目前東2、東3服務中心，以及西2、西3旅客服務中心，都已準備好，就待郵輪靠港，讓基隆成為國際級的海港城市。