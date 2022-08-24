檢討誰？台南發生兇殺案造成2名員警殉職，抓到嫌犯後發現竟是外役監逾假未歸的逃犯，引發各界對獄政矯正制度的質疑，更有人發現外役監修法放寬正是民進黨。臉書粉專「政客爽」就貼出一反差圖，並分享立法院議案關係文書，列出立委邱志偉等18名連署人，諷刺總統蔡英文所謂的檢討根本自打臉。

政客爽今(24日)在臉書發圖寫道：「民進黨出來打球啦~當初放寬外役監標準的不就是你們自己？？顧名思義外役監就是五星級坐牢，受刑人也不用戴手銬和電子腳鐐生活，還可以申請回家探親、領薪水。而這次台南殺警案的凶嫌林信吾就是明德外役監逃獄出來的！請問民進黨，當初放寬的目的是為了什麼？非常的讓人匪夷所思為何特別讓『累犯』可以到外役監坐牢？蔡英文還好意思說要檢討，先檢討你們民進黨吧。」

圖中上半部是總統蔡英文：「台南殺警案，蔡英文表示：會通盤檢討外役監制度」。下半部則以民進黨立院黨團合照指出：「2020年民進黨立院黨團強勢通過修法，放寬外役監標準，累犯可參與遴選」。合照中包括立委柯建銘、蘇巧慧、鄭運鵬、何志偉等多人，雖非連署人，但也都參與了最終修法的表決。

政客爽並在留言區附上109年2月28日印發的立法院議案關係文書，提案人為立委邱志偉、許智傑、趙天麟、邱議瑩，連署人有陳明文、陳歐珀、高嘉瑜、劉世芳、賴瑞隆、余天、管碧玲、陳瑩、吳琪銘、吳玉琴、李昆澤、林宜瑾、鍾佳濱、邱泰源。

台北市議員游淑慧留言說：「民進黨是罪犯仁慈的神，但罪犯卻是很多人民的鬼」。網友表示：「撫卹金就讓這些提案立委出錢」、「這些人就是台灣百姓生命的無影劊子手」、「最大亂源就是民進黨！」、「始作俑者天天喊檢討，檢討到最後什麽都沒有，是這樣嗎？」、「要相信政府改革的決心？似曾相識！喔原來每次喊完就沒了！厲害了民主退步黨」、「原來台灣不是蔡英文說了算、還得看柯建銘的臉色才能辦事！」。