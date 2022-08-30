TVBS民調中心29日公布了《2022台北市長選情民調》報告，國民黨參選人蔣萬安支持度微降至36%，台北市前副市長黃珊珊增至26%，兩人差距縮小至10個百分點；民進黨參選人陳時中則回升至23%，位居第三。國民黨台北市議員王鴻薇今（30）日指出，民進黨現在的選戰策略是「尊黃批蔣」，當選戰越來越白熱化就會變成「棄黃保陳」。

港媒《中評社》報導指出，國民黨今日舉行「高端內線在政府？鄭文燦新聞稿施壓放寬3＋11，踹共」記者會時，王鴻薇分析《TVBS》公布的台北市長選戰民調指出，雖然這份民調蔣萬安看起來有點下滑，黃珊珊有點追上，但其實都在誤差範圍內，從民調中也可以看到，民進黨支持者支持黃珊珊的力道，要遠大於國民黨支持者，也就是說「民調在某種程度是可以操作的」。

王鴻薇更表示，「民進黨現在的選戰策略是『尊黃批蔣』，等到選戰進入白熱化後，這些民進黨支持者很有可能會出現『棄黃保陳』的局面」，不過她也提及，從這份民調可以看到陳時中的反感度有5成，而蔣萬安與黃珊珊的喜好程度差不多，這代表蔣萬安按照現在的步伐，繼續檢驗陳時中擔任指揮官的種種弊端，這樣的策略與步調，對選舉是有利的。