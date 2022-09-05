民進黨桃園市長參選人鄭運鵬29日在「桃園隊」陪同下，赴選委會登記參選，面對同黨前立委鄭寶清來勢洶洶，桃園市長鄭文燦指現在是「3打1」，但也不害怕，因為鄭運鵬的選情穩定上升。不過一份最新的民調指出，對於鄭文燦表示鄭運鵬的選情穩定，就算三打一，鄭運鵬也會贏，有62％的民眾認為「鄭運鵬的得票會墊底」，引發討論。

YouTube頻道《桃園孫先生》5日對於「桃園選情就算三打一，鄭運鵬也會贏」進行了網路民調，截至5日22時，已有1萬人進行投票，有62％的民眾認為「鄭運鵬得票會墊底」、有20％的民眾認為「鄭運鵬得票會第三」、有11％的民眾認為「鄭運鵬得票會第二」、有5％的民眾認為「鄭運鵬得票會第一」、也有1％的民眾認為「是其他狀況」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「現在四腳督太刺激了」、「反敗為勝有聽說過這一句話嗎！別高興太早喔」、「除了淺綠或中間選民之外，死忠的還是全力支持，要鄭運鵬墊底，很難啦」、「要是作票黑箱的話就不一定了」、「張善政學歷高人又實在」、「民進黨很愛說大話，不要到時沒當選又在牽拖一大堆理由」。