民進黨台北市長候選人陳時中近日提出公廁「廣設免治馬桶」的政策引起外界熱議，話題持續延燒中。而《自由時報》今（5）日也公布最新民調結果，陳時中的民調為30.63％，領先蔣萬安的23.72％與黃珊珊13.61％，另有32.03％無意見。對此，前立委郭正亮更爆出內幕「其實台北市長民調有很多機構都做過了」，甚至直言「在部分機構陳時中小有領先是為了讓他『沖喜』用的」，引發討論。

郭正亮今日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，其實民調要看三個東西，分別為「是不是長期在做？真的有這個機構？」以及「長期做的信用」，最後則是「是不是公佈全部的數據，採樣的人數等等」，郭正亮強調，可以透過各個政黨在選舉的時候，人家是不是會委託你做，「如果是每個政黨都委託你做，大概可靠性是有的」。

郭正亮坦言，他很關注台北市長民調，事實上有很多機構都做過了，陳時中在部分的機構有小領先，郭正亮更直呼「這是讓陳時中『沖喜』用的」，郭正亮也提及，陳時中的宣傳能力很弱，他的文宣團隊這次爆發偷窺馬桶事件，讓人家嚴重懷疑他的管理流程出了問題。郭正亮更疑惑「到廁所偷窺你不覺得這個動作怪怪的嗎？」這也讓郭正亮認為「顯然陳時中就是相信那些文宣團隊的專業，相信他們可以騙到『年輕選民』，對此他直呼「不可思議、難以理解」並感嘆「沒看過這樣的候選人，尤其是台北市長」。

而粉專「尚書大人真機靈」發文，指出「陳時中各種政見自爆，但真的不能怪他。」因為很可能是競選團隊說什麼，他就負責在螢幕前提出來，「不信你現在回頭突襲他講過的東西，他很高機率講不出完整的第二次」，因此綠營的台北市長參選人並非陳時中本人，而是民進黨，陳時中充其量只是個言聽計從的窗口。