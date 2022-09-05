年底的九合一大選倒數不到三個月，各政黨都摩拳擦掌的準備中。而根據國民黨內部委託《TVBS》所做9月最新民調指出，現在國民黨基隆市長參選人謝國樑以40％支持度大勝民進黨基隆市長參選人蔡適應的29％，兩人拉鋸較上月增加3個百分點。對此，許多PTT的網友看完後紛紛驚呼「民進黨真的活該」，引發討論。

根據《TVBS》做出的最新基隆市長民調可以看到，謝國樑以40％大勝蔡適應的29％，該份民調更指出，兩人無論是在參選人喜好度、提升基隆市民教育競爭力、替基隆市招商引資等項目，皆為謝國樑勝出。對此，網路論壇PTT HatePolitics版上就有網友表示「如果邱臣遠參選，估計可以拿到8％至10％，輸贏未知。如今民眾黨不參選，估計基隆市會由謝國樑贏下」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言表示「民進黨年底只剩南部」、「謝國樑是一定贏的，原本基隆就藍大於綠」、「民進黨基隆完了啊」、「今年民進黨北部幾乎是全滅，搞太多事了活該」、「民進黨年底剩高屏啦」。