小智蹭杰倫的歌？前新竹市長林智堅原參選桃園市長，但既被台大核定論文抄襲撤銷國發所學位後，今(24日)又被中華大學聲明認定碩士論文抄襲。國民黨台北市議員游淑慧酸林智堅曾自比喻為「蝸牛」，說自己求學之路坎坷，批他根本「剽竊他人成果向前行」、「金漆掉光，打回原狀」，並問蔡英文總統「還心疼、相信他嗎？」。

游淑慧今(24日)看到中華大學聲明審查結果後，在臉書發文表示：「史上最會抄的辣個男人，兩個碩士論文都抄來的，讓我都不知該說什麼了。金漆掉光，打回原狀好在，還是中華大學學士（進修部）坦白說，林智堅的人生真的太勵志，跟對人以後就平步青雲，新竹市議員、新竹市長，甚至差點從天上掉下來一個桃園市長……然後靠著抄或代寫，一路還混到2個碩士學位，其中一個還是台灣的最高學府。」

她指出，「林智堅曾訴說：自己求學之路坎坷，總會像蝸牛一樣爬完。現在看來，他的求學之路是一路腳不著地，踩著別人、剽竊他人成果向前行。蔡英文總統，這次你還是心疼他、相信他嗎？」樂壇天王周杰倫曾寫過一首歌《蝸牛》，鼓勵從底層努力向上求學的孩子們：「我要一步一步往上爬，在最高點乘著葉片往前飛，小小的天流過的淚和汗，總有一天我有屬於我的天」。

（影片來源取自《周杰倫 Jay Chou》若有移除請見諒）

台北市議員徐巧芯留言：「林智堅我的抄人」，游淑慧回：「小英心疼，捧在掌心的抄人」，台北市議員陳重文也酸：「現在只剩大學士了，但依然上書房行走」。網友表示：「這樣做就對了，學術單位就是要保持學術性」、「空心菜自己那1.5博士學位也是充滿疑問？」、「應該會繼續喊冤！」、「抄人不會飛，但是會跑哦」、「人設錯誤，太勵志太剩人的小英男孩，馬上破滅穿幫」、「總統快表態呀！」。