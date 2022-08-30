國民黨桃園市長參選人張善政今遭媒體爆料，擔任宏碁副總期間拿農委會預算抄農委會報告；對此民進黨桃園市長參選人鄭運鵬提出3點建議，更直呼「我不會要求他為此退選，但請給出防弊政見」。

鄭運鵬表示，最離譜的地方是張善政在擔任宏碁集團的副總時，跟政府投標某項計畫、擔任計畫主持，3年計畫金額高達5700萬元，這是政府的公帑但他卻用抄襲方式來獲利，抄襲台灣知名周刊、國外內容等，這樣竟然可以跟政府領5700多萬元，相當不可思議。

鄭運鵬說，第1點，宏碁集團絕對不需要賺這種抄襲、跟政府補助的獲利，因此張善政必須要向宏碁說明，為何擔任計畫主持人期間會破懷人家的商譽。第2點，張善政應向被他引用、抄襲，卻沒有註明週刊等說明，他們花了很大的成本請記者去做深入分析，他（張善政）直接抄過來跟政府請款，不懂這是什麼樣的倫理。第3點，張善政也要跟政府機關完整說明為期3年的計畫，甚至最後1期好像只有6頁就可以領2000萬元。

「我不會要求他為這個退選，但請他給出防弊政見！」鄭運鵬表示，張善政現在還沒有登記參選，我不會要求他退選，但請他寫出相關政見，說明未來若市民支持他擔任市長，要如何阻止向其他人像他這樣用剪貼、抄襲的方式向政府標案請款獲利，希望他列入他的政見裡盡快提出說明，用同樣的標準檢視自己，告訴大家他如何防止自己過去的弊端，提出政見給桃園市民參考。另外，如有毀壞人家的商譽、引用人家的智慧財產，應該向他們道歉並且思考如何賠償。