民進黨立院黨團5日舉行記者會，指控國民黨新竹市長參選人林耕仁的陽明交通大學碩士論文涉嫌抄襲，對此，民進黨新竹市長參選人沈慧虹表示，如果屬實會建議林耕仁好好說清楚，這是參選人的權力也是義務。

沈慧虹說，過去林耕仁一直都以高的學術倫理標準去要求其它人，因此她也會建議林耕仁應該用同等的標準來要求自己，相信新竹市民是明智而且有智慧的，眼睛也是雪亮的，新竹市民與所有人都不會接受1個道德雙標的人。