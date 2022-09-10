新竹市前市長林智堅因論文抄襲一事退出桃園市長選戰，近日傳出回到新竹幫民進黨新竹市長候選人沈慧虹輔選，不過媒體人黃揚明指出，林智堅退選後曾表示不會離開桃園，感嘆說「這就是政治現實！」

媒體報導，林智堅近期已回到家鄉，在新竹市香山區露面，與民進黨立院黨團總召柯建銘一同積極拜訪地方人士；對此，沈慧虹提到，香山是林智堅成長的地方，地方相當愛護林姓子弟，並透露將在市區、香山成立競選總部，是新竹市首次設雙競總。

黃揚明昨（9）日在臉書指出，林智堅退選後曾受訪說，「不會離開桃園，會繼續跟桃園隊一起努力」，不過現在卻已回防新竹，直言「這就是政治現實！」

林智堅2碩士論文遭判定為抄襲，引起一連串風波與爭議，他因此在8月12日正式宣布退出桃園市長選戰，並於8月13日在臉書發文，透露前往明倫三聖宮參香祈福時，有向關聖帝君報告，稱「雖然我已經離開選舉戰場，要投入捍衛個人清白的戰場，但我不會離開桃園，我會繼續跟桃園隊一起努力」。