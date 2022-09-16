國民黨桃園市長參選人張善政研究案，農委會今公布初步檢視結果，共計6篇重複度高，今早已行文宏碁公司與張善政要在9月30日前提書面說明。對此，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬競辦表示，張始終以閃、拖、拉方式試圖卸責，應誠實面對別再鴕鳥心態，向社會大眾說明清楚。

鄭運鵬競辦發言人黃韋鈞表示，相關結果與近3週媒體與社會各界的質疑相符，不僅東拼西湊抄好抄滿，甚至還被找出更多抄襲之處。張善政從事件被揭露至今，對明確的抄襲及關乎人民高達5736萬的納稅錢，始終輕蔑以對，不斷以閃、拖、拉方式試圖卸責，今證明逃避既可恥也沒用，應盡速出面解釋清楚，過去張曾要農委會出面說明，今農委會已幫張整理好複製貼上抄襲的部分，籲張別再鴕鳥心態。

黃韋鈞質疑，張善政除依法親自向農委會交代清楚外，還有4大疑惑包括「複製貼上抄襲內容都有原出處，絕非無中生有，如此鉅額研究案為何會有抄襲狀況」、「坐領高薪的張善政當初為何會用如此粗製濫造的報告企圖矇騙過關」、「張市長參選人要提出怎樣的政見防止張善政副總矇騙桃園市民的納稅錢」、「為何明知自己鉅額研究案抄襲嚴重，還道貌岸然地高舉誠信大旗抹黑他人」，要求張以同樣標準，公開透明地向社會大眾說明清楚。