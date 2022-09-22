國民黨桃園市長參選人張善政今舉辦「有善良品」競選小物發表會，談及黨內團隊近期遭爆料出現多頭馬車、自亂陣腳，立委、張善政北區競選總部主委萬美玲退出群組，更是引發外界關注，遭質疑團隊分裂。對此張善政回應，萬美玲前陣子腳受傷，坐輪椅仍積極輔選，沒有任何倦怠。

張善政強調，萬美玲還是非常積極幫忙輔選，陪著拜會很多重要的基層場合，各位也知道萬美玲前陣子腳指頭骨折受傷，她在坐輪椅的情況下還不辭辛勞的陪跑行程，我對她非常感激，她也沒有任何倦怠的意味，積極度還是百分百。

至於團隊遭指有多頭馬車的情形，是否導致民調被超車？張善政說，我一向對民調數字非常尊重，但被超車的那個特別民調，我是覺得完全沒有可信力。

近期鄭運鵬狂到市場掃街拜票，張善政表示，我自己有步調，況且先前早已掃過好幾個市場，所以不會因為對手在掃市場就緊張，會在適當的時間繼續掃市場。