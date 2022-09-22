國民黨桃園市長參選人張善政昨(21)日召開記者會說明研究案，出示宏碁共同創辦人黃少華的親筆簽名聲明，黃少華籲別讓選舉的惡招奧步，埋沒掉對台灣有幫助的人才。張善政今（22）日在臉書感謝黃少華的仗義執言，並表示面對選舉奧步、抹黑完全無懼，更會堅定反擊，「因為我知道，台灣社會有許多如黃少華先生這樣的專業人士，還有廣大民眾、桃園市民雪亮的眼睛在看著」。

張善政今在臉書撰寫「用能力、專業、操守破除惡招奧步，感謝宏碁共同創辦人黃少華先生仗義執言」一文。在昨天的記者會上，張善政當眾拿出宏碁共同創辦人黃少華先生對他的勉勵，張善政表示，黃少華知道他要開這一場記者會，破除對他以及宏碁團隊當年努力的不實指控，因此寫出了這段對張善政的勉勵、簽名並授權他對社會大眾公開，「對於黃少華先生我只有無限的感謝」。

張善政提及，2000年3月的時候，宏碁創辦人施振榮先生、黃少華先生邀他加入宏碁，擔任電子事業群的副總經理，負責要在桃園的龍潭渴望園區建立一座國際級的「雲端資料公司」，這座雲端中心，規模是當時竹科高速電腦中心的五十倍，凸顯了兩位創辦人對於雲端時代趨勢的掌握，「有兩位創辦人的器重，我得以一展長才，更重要的，也讓我跟桃園結下了不解的緣份」。

「參選桃園以來，我始終堅持勤走基層與專業，了解桃園市民的需要，並不斷提出政見」。張善政感嘆表示，不幸地是，民進黨自忖面臨到林智堅論文抄襲、換人參選，選情不利之後，開始出奧步，發黑函、動員綁樁、違反行政中立等伎倆盡數出籠。桃園的乾淨選風，台灣的民主價值，被民進黨為一黨一人之私而徹底破壞了！

對於黃少華寫道「千萬不要讓選舉的惡招奧步，埋沒掉對台灣有幫助的人才！」這段話，張善政感到無限感激。他說面對選舉奧步、抹黑，他完全無懼，更會堅定反擊。「因為我知道，台灣社會有許多如黃少華先生這樣的專業人士，還有廣大民眾、桃園市民雪亮的眼睛在看著」。

最後，張善政表示，關心、甚至站出來參與公共事務，是希望家人與社會整體有更好的未來，而非謀取政黨派系的政治利益，未來的每一天，他會持續用專業與正向態度破除奧步，「讓我們一起，拚桃園善好！」