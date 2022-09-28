國民黨桃園市長參選人張善政28日前往金蘭醬油博物館參訪，並公佈首波觀光政見，包含要以「國際化」、「改造化」、「主題化」改造桃園觀光，他舉例，像是成立看見桃園國際行銷聯合辦公室、提高桃園的國際能見度及體驗感，也要把室內33個觀光工廠及產業文化館，透過「職人博物館」的概念，把桃園打造成一座大型產業文化博物館城市。

張善政說，鄭文燦執政這些年，看似辦了很多觀光活動，吸引遊客，但為何這些年下來，桃園的觀光還是留給外界「路過」、「不好玩」、「觀光旅次墊底」的負面印象。至於他所要推動的方向，因桃園市的國際能見度不足是觀光推展困境之一，因此上任後將成立看見桃園國際行銷聯合辦公室，整合政府與民間資源，針對地方發展特色，提出國際旅客所偏好的客製化旅遊產品。

另一方面，也要積極開發桃園特色景點，邀請日本、韓國、東南亞、北美等國際影視團隊、旅遊節目、網紅前來桃園取景、專題介紹，透過國際影視資源得連結，拓展桃園在國際觀光上的知名度。

張善政說，改造化部分要以「MALL」的概念，重新改造、定位台灣第一站，結合桃園特色商品、觀光、文化、產業等特點，在機場設置「桃園MALL」（桃園館），讓台灣、各國觀光客可以在此購物、娛樂、閱讀、享用美食，感受桃園、進入桃園。

至於主題化張善政舉例，桃園是工商大城，目前有33個觀光工廠及產業文化館，未來將以「職人博物館」的概念「推動產業博物館化」，並且與在地商圈、夜市、老街與市集等行程搭配，帶動區域庶民經濟。同時，也要推動地方創生產業化，把各地方特有的自然地景、地方慶典、歷史文化、特色產業、永續發展議題等多元主題結合，推動地方創生、深度旅遊，吸引桃園青年返鄉奮鬥。