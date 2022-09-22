王鴻薇22日再秀新事證，指中華大學函文給竹科管的內容中明確表示林智堅確實侵權。（黃婉婷攝）

前新竹市長林智堅論文抄襲案餘波盪漾，中華大學認定其碩士論文抄襲科技部竹科管理局委託學校執行的研究計畫報告，決定撤銷學位，但竹科管始終未對林智堅是否侵權表態。國民黨北市議員王鴻薇22日再秀新事證，指中華大學函文給竹科管的內容中明確表示林智堅確實侵權，但竹科管卻裝死裝睡，比照農委會17天就將桃園市長參選人張善政研究案抄襲結案，真的是「綠能你不能！」

王鴻薇上午於北市議會舉行「中華發文指林智堅侵權竹科管別裝死！」記者會，她表示，林智堅因論文抄襲事實，接連遭台灣大學、中華大學撤銷碩士學位，但這並非句點，後續還有侵權問題。如今林智堅順利復出，還與蔡英文總統合體，讓她直呼「笑死！挺完抄襲挺侵權。」

王鴻薇表示，從她7月5日揭露林智堅中華大學碩論抄襲案後，竹科管隨即於7月7日發函給中華大學釐清契約規定，目的是追查論文是否侵權；函文中提及即便論文為原創作品，但因著作權所屬為竹科管，不能隨意公開；若相關人等有意將報告公開發表，都必須有授權證明。

王鴻薇指出，此案歷經1個多月，中華大學確定林智堅碩論涉抄襲並撤銷學位，並於9月5日回函給竹科管，內容提及「按該計畫參與者非與履約無關之第三人，惟若計蓋參與者個人未告知本契約當事人而於其他場域發表任何與該計畫有所關聯之內容，要非貴局與本校所得知悉，至多為該計畫參與者之個人責任。」

她認為，公文已明確說明校方未將報告內容公開，也未洩漏和授權給任何人發表，但計畫參與者擅自公開相關內容，身為契約雙方的竹科管理局、中華大學都不知情，不論是拿來發表期刊，或是拿來發表自己的學位論文，都要負擔應有的責任，「也就是說林智堅確實侵權，竹科管理局要有所行動！」

「對國家財產的捍衛，怎麼會這麼不積極！」她質疑，林智堅論文抄襲風波至今超過2個月，過程中竹科管理局甚少對外發表立場，僅2次發函到中華大學，日前還推辭說要等校方認定才做後續釐清，7月8日甚至還烙跑國民黨立院黨團的記者會，她希望竹科管理局有所自覺，不要再做賤國家權益。

此外，她質疑，比照國民黨桃園市長參選人張善政標準，農委會在媒體爆料後只花17天就做結論，讓當事人張善政、宏碁說明，反觀竹科管花了「2個月加17天」還在裝睡裝死，更別說這封中華大學去函已經2個禮拜了，「真的是綠能你不能，竹科管可以再誇張一點！」

她批評，兩所大學撤銷林智堅學位才過1個月，林卻已經準備重回新竹助選，對自己侵權國家財產、犯錯硬拗、誠信問題，一點悔過都沒有，也見證民進黨臉皮有多厚，如今抄襲、侵權都確定，她也會將此份公文提供給立法院國民黨團，持續要求竹科管出面處理。 林智堅王鴻薇論文抄襲竹科管理局中華大學