在美中貿易及科技戰、俄烏戰爭、疫情及通膨各種的挑戰下，竹科今年上半年表現持續亮眼，營業額8,253億元，年增10.9％，達到雙位數成長，同時進出口額及就業人數再創歷史新高。

竹科管理局表示，竹科擁有完整高科技產業聚落、半導體先進製程技術與堅實研發基礎，在全球晶片產品供應鏈中占關鍵地位，上半年營業額及出口額較去年同期分別成長10.9％及5.3％，達8,253億元及7,868億元，廠商因建廠購置機台設備及資料中心等需求攀升，帶動原物料及電子零組件需求增加，上半年進口額成長亦大增41.3％，達4,061億元。

以六大產業營收成長情形來看，電腦及周邊產業成長26.5％居冠；通訊產業成長15.9％次之；精密機械、積體電路及生物技術產業成長率依序為12.2％、10.5％及5.8％；另光電產業小幅衰退1.8％。竹科管理局表示，電腦及周邊產業成長幅度居冠主要是受惠於後疫情時代消費反彈，帶動終端市場如資訊及消費性電子營收成長；通訊產業成長幅度次之，係因AIoT及5G等移動通訊及新興應用領域帶動成長。

竹科上半年共新引進20家投資案，投資金額78.74億元，預估3年內可再提供1,500人以上就業機會，創造超過197億元營業額，重大投資案包括積亞半導體、保瑞生技、汎銓科技及韓松化學等。至上半年止，已入區登記廠商計555家，較去年同期增加17家，成長3.1％；就業人數達16.8萬人，較去年同期增加5,796人，成長3.5％。