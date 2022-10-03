根據周一發布的調查報告，由於中國和已開發經濟體需求持續放緩，加劇了成本壓力揮之不去所帶來的痛苦，9月亞洲製造業活動普遍減弱，使該地區的經濟復甦前景蒙上陰影。

9月數據顯示，台灣和馬來西亞的製造業陷入萎縮，日本和越南的製造業活動較8月放緩，主要因為原材料成本不斷升高和全球成長前景黯淡，使企業信心受到打壓。

上周五公布的中國製造業和服務業數據顯示，由於嚴格的清零封控措施導玫生產中斷並削弱銷售表現，該全球第二大經濟體正進一步降溫。

東京第一生命研究所（Dai-ichi Life Research Institute）首席經濟學家Toru Nishihama表示，我們看到中國、美國和歐洲的經濟情勢惡化，這無疑給亞洲製造業活動帶來壓力。雖然供應斷鏈的問題可能已經解決，但亞洲現在正面臨全球需求下滑的影響。

au Jibun銀行日本9月製造業採購經理人指數（PMI）經季調後終值為50.8，低於先前公布的初值51.0與8月終值51.5，創下去年1月最後一次處於萎縮以來，步伐最緩慢的擴張。其中，新訂單和產出分項指數分別創下兩年和一年來最嚴重的萎縮，主要因為中國和其他貿易夥伴的需求持續減弱。

負責這項調查報告的S&P Global Market Intelligence資深經濟學家Joe Hayes表示，日圓走弱無助於提振出口需求，反而導致輸入性通膨急劇升高，並進一步推升國內的價格壓力。

台灣9月製造業PMI為42.2，較8月份的42.7下滑，為連續第4個月陷入萎縮，並再創28個月新低。

越南的製造業PMI從8月的52.7下滑至9月的52.5，馬來西亞製造業PMI從50.3跌至49.1，意味著由盛轉衰。

通膨飆漲迫使美國和歐洲央行大幅升息，令人擔憂向來支撐亞洲出口的全球需求將急劇下滑。

中國經濟放緩亦使亞洲經濟復甦蒙上陰影。幾乎沒有跡象顯示北京當局即將大幅放寬其清零防疫政策，許多分析師預期今年中國經濟可能僅增長3%，如果排除2020年因爆發新冠疫情導致成長率急跌至2.2%，那麼3字頭的成長速度將創下1976年以來新低。

上周五中國發布的官方製造業PMI從8月的49.4回升至9月的50.1。但中國財新/Markit中國9月製造業PMI卻從8月的49.5進一步下滑至48.1，表現意外疲弱。