石油輸出國組織與盟國（OPEC+）預定5日在維也納召開會議，是2020年全球疫情爆發以來首度實體會議。由於全球經濟前景惡化持續壓低油價，外界預期本次會議可能決定日產量減少超過100萬桶。

OPEC秘書處於聲明中表示：「秘書處期待再度迎接各國部長級代表來到維也納，這將是2020年3月以來首度召開實體會議。」過去兩年半為了因應疫情，OPEC+每月例會改以線上進行，本次實體會議仍開放少數不克前往維也納的會員國代表線上同步開會。

今年以來國際油價波動劇烈，布蘭特原油期貨價在2月俄烏戰爭爆發後一度衝破每桶125美元，但近日隨著全球央行升息，全球經濟前景惡化嚴重打擊油市需求。此外，聯準會激烈升息使美元匯率攀升，也相對衝擊油價，使布蘭特原油期貨價跌至85美元水位，西德州中級原油期貨價也跌破80美元。

今年第三季布蘭特原油期貨價下跌23％，創下2020年第一季以來最大單季跌幅。