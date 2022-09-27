資深媒體人周玉蔻近期直指前中華民國小姐張淑娟與蔣萬安父親，蔣孝嚴在晶華飯店傳出緋聞案，而張淑娟昨日在北市議員王鴻薇的陪同下，到台北地檢署向周玉寇提告。豈料，周玉蔻卻突然現身，硬要跟張道歉，甚至與王鴻薇大吵一架，周玉蔻批評王鴻薇是蹭聲量的蟑螂，而王今在廣播節目受訪時，也還原昨日的真相，王痛批，周玉蔻只是想再刷一波聲量，轉移焦點。

王鴻薇說，上周五接到朋友的電話，希望能幫張淑娟，當時對於八卦事件不太了解，僅幫張淑娟代發採通，而民意代表很常接受陳請，張淑娟也和她連絡上，希望能幫忙代發聲明稿，上周五也在臉書上代發，最後張淑娟決定周一按鈴申告。

王鴻薇指出，沒想到昨天周玉蔻會突然出現，昨天其實張淑娟已經到場，要她先不要下車，因為張也很害怕，不希望看到周玉蔻，而自己看到周玉蔻在現場就是要來鬧場，當時真的很聲氣，忍不住跟她吵起來。

王鴻薇表示，張淑娟已經被霸凌，幾天下來輾轉反徹好不容易要替自己發聲，但卻被這樣一鬧，而周玉蔻到現場根本只是想再刷一波轉移焦點；周玉蔻還說自己找不到張淑娟，以至於造成錯誤報導才道歉，這說法誰會信？

她痛批，周玉蔻為什麼會鬼扯到這種地步，在媒體上的訓練，哪有找不到採訪對象就可以編故事？她昨天還有臉出來道歉，後來也承認拿不出證據，為了收視率。

主持人平秀琳詢問王鴻薇，「有人說你是為了周玉蔻而去，根本不認識張淑娟」，王鴻薇指出，如果是這樣，請問誰幫她發採訪通知和聲明，「周玉蔻昨天還說我不認識張淑娟，說我是去鬧場，周玉蔻才是去鬧場的。」