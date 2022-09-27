治標不治本！資深媒體人周玉蔻昨(26日)在北檢前大鬧，與國民黨台北市議員王鴻薇對罵引發全國關注，不但有民眾向NCC檢舉周玉蔻脫序言行，周玉蔻節目所在的民視今(27日)也宣布取消聯播。但王鴻薇示警除害只除了一半，反而再度證實國家機器掌握媒體，為挽救民進黨台北市長候選人陳時中選情才做出動作，政治干預媒體黑手無處不在令人細思極恐。

王鴻薇以「民進黨不忍了！國家機器除蔻！」為標題在臉書發文表示，今早她向NCC、民視新聞媒體自律委員會，檢舉周玉蔻嚴重違反新聞倫理情節，包括任意侵害個人隱私與及公然為特定候選人拉票，過去從沒有政論節目做到如此明目張膽張狂的地步。果然，民視決議取消周玉蔻節目在新聞台聯播，但是並沒有真正解決周玉蔻惡質媒體內容的本質， 所以民視除害只除了一半。

但王鴻薇指出，民視火速對周玉蔻下手，也再度證實國家機器掌握媒體，雖然停止周玉蔻新聞節目是大快人心，但其中細思極恐的問題是，國家機器的力量早就緊緊扣住媒體，平常放狗咬人縱容傷害無辜，一旦影響選情馬上就有動作。

王鴻薇強調，從周玉蔻出事至今20小時未有發文，節目被停更讓人細思極恐，今天處理周玉蔻不過是為了挽救陳時中的選情，而不是真正的尊重媒體的專業，這也證實了過去周玉蔻的惡根本就是民進黨所縱容、指揮出來的。

她質疑，民進黨處理媒體，只要跟政治有關，從中天關台到護航鏡電視，快、狠、準，可以說毫無道德可言。今天立院3段錄音曝光，內容提及鏡電視創辦人裴偉向蔡英文總統反應NCC無理取鬧，總統指示蘇貞昌趕快處理，蘇施壓NCC主委陳耀祥「快速讓鏡電視拿到執照」，洪耀福甚至向陳耀祥嗆明「不要拖，這是總統的旨意，誰來做行政院長，這個案子都要過！」

王鴻薇直批，總統、行政院政治黑手干預NCC，新聞台的存活根本掌控在政治掌權者。媒體人在這些人眼裡，就是工具、爪牙，絲毫沒有尊嚴可言。