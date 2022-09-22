宋柏誼指出，議員林碧秀、蘇柏興兩人當年的口試委員之一，是當時的教育局長吳榕峯，抨擊官員跟議員竟不避嫌。（潘虹恩攝）

宋柏誼要求藍綠市長候選人應對此事件表態，盼政治人物要以誠信為原則。（潘虹恩攝）

國無黨籍台中市議員候選人宋柏誼今抨擊，國民黨台中市現任議員黃仁、林碧秀及蘇柏興的論文，透過Turnitin論文原創性比對系統檢視後，相似指數皆超過40％，指控其論文近一半內容都是複製貼上甚至抄錯，是欺騙選民，要求台中市長盧秀燕對此表態。但目前尚未獲得3人回應。

宋柏誼表示，論文比對相似性應低於20％左右，論文才具原創性，然而透過Turnitin論文原創性比對系統檢視，黃仁的論文相似度指數竟高達64％、林碧秀與蘇柏興的論文分別是53％及42％，甚至有內容是複製貼上且抄錯。

宋柏誼指出，黃仁的環球科大論文中資料多是直接大量複製台師大的林姓研究生博士論文，離譜的是竟連主架構及研究方法、分析等章節都涉抄襲，其中論文第5、6頁的研究方法與步驟章節更是複製貼上。

宋柏誼抨擊，國民黨在台中市提名的議員大有問題，從論文的品質能看出幾位對於學術的藐視以及對選民的刻意欺騙，要求盧秀燕做出表態。