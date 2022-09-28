民進黨台南市議員參選人王宣貿（中）說，即使穿著不好伸展的牛仔褲，依然樂與長輩一起跳舞。（王宣貿提供／張毓翎台南傳真）

國民黨台南市議員參選人蔡育輝則推出「重陽限定版」競選小物，包裝內還附帶長者福利政績文宣，拉攏選民的心。（張毓翎攝）

下周二為九九重陽節，為了年底選戰，參選人使出渾身解數逗老人家開心，曾經參加歌唱選秀節目的民進黨台南市議員參選人沈家鳳，只要現場有卡拉OK設備，她主動拿起麥克風陪老人家高歌一曲。與她同選區的民進黨參選人王宣貿，即使穿著不好伸展的牛仔褲，依然樂與長輩一起跳舞；國民黨老將蔡育輝則推出「重陽限定版」競選小物，包裝內還附帶長者福利政績文宣，拉攏選民的心。

隨著重陽節將至，台南市政府本周安排訪視行程，拜訪各區特別的百歲人瑞，台南市長黃偉哲親自到府贈送重陽禮金及賀禮，並與老人家閒話家常，而在建設視察行程上，會後，黃偉哲不忘向在場的阿公、阿嬤，宣傳敬老禮金福利，或跟百歲人瑞拍大合照留影，以表達祝賀和敬意；此外，現場也來了不少議員參選人，帶著各式競選小物發送，對在場鄉親噓寒問暖。

擁有好歌喉的台南市議員第一選區民進黨參選人沈家鳳施展才藝，唱歌逗老人開心，一旁長輩雖然不會唱，或無法跟上節奏，周圍的人會協助用手打拍子，還是不減歡樂氣氛。該選區的民進黨新人王宣貿，這幾天到社區拜票，看到「老勢大」，都會拱手祝他們健康呷百二，有時遇到社區長輩練舞，他笑說，即使大熱天穿著牛仔褲，也會在旁邊賣力地一起跳。

另外，呼應重陽節到來，第一選區拚連任的國民黨老將蔡育輝，最近推出「重陽限定版」競選小物，裡面除了放置講求實用性、深受婆媽歡迎的垃圾袋，包裝內還附帶一張文宣紙，上頭列舉他爭取成功的1000元健保補助費、1000元防疫補貼，希望打動年長者選民的芳心。