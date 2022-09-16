劉建國2012年在立法院曾連署一份主張嚴懲「論文代寫」的提案。（圖／取自楊植斗臉書）

民進黨雲林縣長參選人劉建國的南華大學碩士論文，遭爆被封存到2024年引發爭議。國民黨台北市前議員羅智強子弟兵楊植斗翻出，劉2012年在立法院曾連署一份提案，內容是要嚴懲「論文代寫」，提案指出代寫風氣將導致學生品格和素質嚴重下滑，所以必須增修罰則；楊直言，從劉的例子可見，加入民進黨品格和素質下滑得更快，讓人相當吃驚。

劉建國的南華大學碩士論文「古坑綠色隧道遊客之旅遊動機、意象、體驗價值與重遊意願之探討」，遭爆被封存到2024年，其辦公室主任林廉貴回應說沒有任何問題，並指出紙本論文都找得到。但楊植斗14日公開影片反嗆劉的論文全都不公開，連南華大學的圖書館員都驚呼「怎麼可以那麼久不公開？」

楊植斗昨日（16）再度爆料，翻出劉建國2012年曾共同連署一份法律提案，內容是要嚴懲「論文代寫」，提案指出代寫論文的風氣，將導致學生品格和素質嚴重下滑，所以增修罰則。

對此，楊植斗感嘆，「10年前，劉建國關心人才培育；10年後，劉建國特權封存論文」，痛批沒想到10年後的劉建國，自己帶頭做最錯誤的示範，封存論文不給看。楊指出，所有優秀的論文都希望成為巨人的肩膀，讓後續的研究者更上一層樓，而劉研究古坑綠色隧道，既無機密也無專利，封存個鬼？從劉的例子，我們才知道，加入民進黨品格和素質下滑得更快。