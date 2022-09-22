民眾黨新竹市長參選人高虹安遭控博士論文抄襲，後被翻出她所撰寫的論文竟被引用高達4千多次，讓不少網友讚嘆「強到跟鬼一樣！」不過，有眼尖網友發現，前副總統陳建仁的論文引用次數更驚人，竟然高達9萬7011次，引起網友討論。

高虹安遭指控博士論文抄襲，隨後在20日開記者會秀出過去輝煌的學歷澄清，並強調自己的著作被引用了4千多次，讓不少網友看了直呼，這個引用的數字有點可怕，高虹安根本強到跟鬼一樣。

PTT上許多網友也去挖了其他名人的論文引用次數來比較，結果有人發現台灣前副總統陳建仁的論文引用次數竟然高達9萬7011次，讓不少人看呆直呼，如果高虹安是強到跟鬼一樣的話，那陳建仁這個9萬次，根本是不同等級了。「高是要怎麼跟陳比，Level差太多了」、「真的還假的，4千次就吹的跟神一樣，那9萬7011次是？」

陳建仁的論文被引用9萬多次。（圖／翻攝自Research.com）

不過，也有鄉民認為，用成就來貶低人是很沒有意義的行為，而且高虹安與陳建仁的年紀有落差，如果真要公平比較的話，應該拉出同年齡時期的成就來比，可能會更公平。