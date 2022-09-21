民眾黨新竹市長參選人高虹安被周刊指控博士論文涉嫌抄襲，昨（20）日召開記者會秀出學歷澄清，強調她的著作被引用超過4000次，震驚許多網友，認為如此龐大的引用次數，可說是該領域的權威，與此同時，總統蔡英文的論文也再度被提出來討論。

有鄉民在《PTT八卦板》發文表示，曾將自己的論文投稿到某期刊上面，發現被引用的次數僅有3次，猜測引用人應該都是自己的學弟妹，因此鄉民好奇詢問，「論文被引用4000次很厲害嗎？」

貼文一出引來引發網友熱議，紛紛留言，「這數字有點可怕」、「我的才2位數…破千是怎麼寫的」、「很屌喔，是大神等級」、「這數字代表該論文在該領域屬於指標性」、「4000次應該是接近領域權威了吧」、「八成的論文都是0引用」、「引用破千，表示讀過這篇論文的人有好幾萬欸」、「大概是從台灣里長一路選到美國州長沒輸過」。

除此之外，也有網友提出總統蔡英文論文門事件狂酸，「封存30年不給人引用的比較屌」、「要不是偉大的蔡總統把論文封存起來，早就被引用10萬次了」、「蔡根本吹牛吹破牛皮，論文不敢讓人看，笑死人」、「蔡英文的論文被引用幾次？」