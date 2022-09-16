研究報告有問題？張善政案初步出爐 農委會認定：6篇重複度高

國民黨桃園市長候選人張善政日前遭爆農委會研究報告涉及抄襲，農委會今（16）日也開記者會宣布，已初步完成檢視，確有6篇報告重複度高，同時也正式行文，請宏碁公司及本案計畫主持人張善政先生於111年9月30日前提供書面說明，俾利該會後續研處。至於外界好奇6篇報告認定標準，農委會表示，是採取40個英文字詞，相當於50個中文或兩行半的中文字詞相同當作條件。對此，許多網友紛紛留言驚呼「真的還有臉當打手」、「民進黨就是要浪費時間，搞這些有的沒的」，引發討論。

依照農委會訂定的農業科技計畫疑似侵權案件處理流程，本次媒體報導疑似抄襲案件，共有23項疑義，經檢視結果，確有報告內文與參考文獻/資料來源使用相同文字圖表、引述資料來源、未列參考文獻及參考文獻標示不明等樣態。農委會也採用與國衛院、國教院、國立臺灣大學及大部分醫學中心相同之比對工具(iThenticate®)進行3年間的子報告全文比對，其中96年7篇國外農業科技發展現況研究報告、97年11篇國際資通訊科技應用報告、98年3篇國內農業科技發展規劃報告，總共21篇。該比對工具之比對範圍包括學術期刊、網頁資料及博碩士論文，比對結果歸類與系統資料庫重複度高共計6篇。

外界也好奇對於6篇報告認定「重複度高」的標準，陳駿季指出，標準是40個英文字詞，相當於50個中文或兩行半的中文字詞當作條件，這樣條件相對是寬鬆、合理的，也尊重研究人員，因為科學報告最重要是原創性，每個人撰寫文章語法與邏輯都不一樣，若撰寫報告時用自己邏輯與語法，在適當章節呈現，不大可能有兩行半文字完全一模一樣。

陳駿季也強調，根據上述標準，6篇認定重複度高的報告，其中五篇重複度超過40%，另一篇超過27%，這都是檢視狀況，農委會已經請張善政與宏碁公司提出書面說明，讓宏碁來說明解釋原因為何，之後會根據其解釋原因決定是否往下走。而張善政發言人何元楷表示，尚未收到正式書面說明，將以坦蕩、坦然配合必然釐清與說明。何元楷強調，無論如何，將坦蕩、坦然，針對農委會主張，以前計畫主持人的角度，配合必要的釐清與說明。何元楷也說，張善政已經離開宏碁10多年，相關完整資料儘農委會手中有，不過仍會盡可能就自己手邊的有限資料協助說明。

事件曝光之後，網友也紛紛湧入了《Yahoo新聞》連結下方留言表示「農委會，好好自己的事情不做事，讓農漁民商品賣不出去，還要台灣人民吞，你們真的還有臉當打手！」、「笑死，國家機器真好用」、「詐騙集團當裁判，誰信啊」、「2024換政府，不然公家機關公僕，都在忙選舉造謠抹黑潑糞」、「農委會不是驗收付款了嗎？那是公務員瀆職囉？」、「民進黨可以繼續張飛打岳飛沒關係，學術論文和商業研究本質就是不同，民進黨偏偏就是要浪費時間搞這些有的沒的」。