綠營持續猛攻國民黨桃園市長參選人張善政農委會研究案，張善政表示，因為他們對於前新竹市長林智堅論文案有抄襲陰影，對於他多次澄清仍無視，是「裝睡的人叫不醒」。對於農委會稱資料已經上網，沒有保密問題。他也強調，並不是所有資料都上網，沒有上網資料仍受保密規範。

有媒體指稱，該農委會研究案2007年後陸續上網公布，已經解除保密義務。張善政說，合約條款不能這樣解釋。且農委會稱資料已經上網，沒有保密問題。但他說，上網資料並不是全部資料，沒有上網的資料還是受到保密限制。

張善政舉例，前幾天名嘴爆出來保密條款，當初也沒有上網公告，因此農委會上網公告的並非完整資料。他又說，當初提到，計畫經費有1塊錢進到口袋就退選，張善政說，宏碁計畫書有預算分配，人事費用中，他名下沒有任何經費，但大家並沒有看到這資料，可見得農委會僅公布片面資料。

對於綠營認為抄襲，張善政又說，他們因為林智堅論文，有抄襲陰影，才不斷把抄襲的帽子往他身上戴，已經澄清非常多次，但「裝睡的人叫不醒」。張善政強調，該研究案是引進國外先進技術案子，並非論文研究，兩者基本精神就有差異。而綠營希望把案子引向抄襲，非常糟糕。

對於副總統賴清德今天下午將與民進黨桃園市長參選人鄭運鵬合體，張善政說，他已和議長邱奕勝及黨籍立委多次合體，一點都不擔心。