張善政案告段落？農委會下午開記者會說明 12:012022/09/16 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨桃園市長參選人張善政。（資料照/蔡依珍攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市候選人張善政曾任宏碁公司副總，任內擔任「農業電子化發展策略分析與規劃」主持人，但遭民進黨質疑抄襲，歷經多周釐清後，農委會將在今天下午說明「農業電子化發展策略分析與規劃」研究報告。 綠營無視農委會研究案澄清？張善政：裝睡的人叫不醒 張善政計畫案涉抄襲？ 陳吉仲：盤點即將告一段落 張善政、鄭運鵬本命區民調曝光 村長解讀這件事 #九合一選舉 #桃園市 #張善政 #農委會 #說明 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 「這人」早已被棄！沈富雄分析桃園選情 給藍綠各1建議 09:492022/09/15 政治 桃園市長選戰「四腳督」拜訪工會 鄭運鵬：這才是正面的選舉 11:002022/09/15 政治 桃園市長選戰 前扁辦主任驚人預言：這人難選上 10:002022/09/15 政治 研究案風波 張善政斥陳吉仲睜眼說瞎話 04:102022/09/16 政治要聞 雲林國際農機展 虎尾高鐵特定區登場 04:102022/09/16 地方新聞 桃園人反對茶改場南遷 鄭文燦允面積不減 19:312022/09/15 生活 桃園市長四腳督民調出爐！最慘受災戶曝光 網友反應曝光 09:092022/09/15 政治 桃園紅火蟻肆虐 審計處點名4區擴散 04:102022/09/15 地方新聞 藍內部傳封官加爵、派系分裂 張善政：將來用人不看派系 12:562022/09/15 政治 批張善政涉抄襲遲不說明 鄭運鵬：別拿保密條款當救生索 10:442022/09/15 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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