桃園市候選人張善政曾任宏碁公司副總，任內擔任「農業電子化發展策略分析與規劃」主持人，但遭民進黨質疑抄襲，歷經多周釐清後，農委會將在今天下午說明「農業電子化發展策略分析與規劃」研究報告。

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張善政計畫案涉抄襲？ 陳吉仲：盤點即將告一段落
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