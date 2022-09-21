國民黨桃園市長參選人張善政21日化身「張教授」報告2007年起的農委會研究案成果，還當場拿出空心菜示範查詢產銷履歷，某媒體隨即以「獨家」稱農委會早在2004年就開始推動產銷履歷，張善政競選辦公室發言人何元楷直指2004年智慧型手機及行動網路都還沒有普及，農委會是要怎麼推動QR Code，更諷刺：「當時手機遊戲是貪食蛇！」

張善政今在「無懼抹黑，坦蕩說明：農委會委託宏碁農業電子化科技計畫案說明記者會」上，當場拿出一包空心菜，示範刷二維條碼查詢產銷履歷，解釋產銷履歷QR Code ，就是當時宏碁規畫，再由農委會委託其他資訊廠商依構想開發，避免球員兼裁判，強調主婦們最在意的「產地到餐桌」，宏碁有相當貢獻。

某媒體隨即以獨家稱，QRCode為1994年由日本工程師原昌宏所發明，日本、歐盟1996年後陸續運用在蔬果產銷履歷，另依現任農糧署署長、曾於農委會企劃處服務的胡忠一於2006年撰寫、刊登於花改場場刊的「國內產銷履歷制度推廣現況與展望」一文寫到，農委會自2003年開始蒐集日歐產銷履歷資料、2004年規畫農產品產銷履歷制度，2005年規畫產銷履歷示範計畫，並於該年推動執行；而張善政執行計畫期間為2007年到2009年。

何元楷表示，張善政過去所主持的「農業電子化發展策略分析與規劃」，在2007年報告書中的第112至118頁，有關產銷履歷驗證管理系統規畫的部分說明得相當清楚，主要是推動並建構完整的產銷履歷資訊系統，以及建構農業產銷管理資訊體系，也因宏碁這份報告案，讓之後台灣農業有完整的產銷履歷系統，得以讓生產者及產地資訊更加透明。

何元楷強調，宏碁報告案帶給台灣農業是一大進步，除了是更精進產銷履歷的系統，使其更加完整，也是保障生產者及消費者權益，大家現在到超市刷TAP產銷履歷標章都看得到、用得到，更能吃得安心。

何元楷質疑，若說農委會2004年就已推動QR Code產銷履歷，可能是用今天的角度在看過去。何元楷酸說，2004年智慧型手機及行動網路都還沒有普及，農委會是要怎麼推動QR Code ？他還說，記得當年他都用手機玩貪食蛇遊戲，而且當時手機大多沒有照相功能，就算有照相功能，畫質也相當不好，誰在說謊可想而知。