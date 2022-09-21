張善政「張教授」上身一人獨講40分鐘無冷場，諷刺同樣開記者會不像林智堅都是鄭運鵬在講。(蔡依珍攝)

國民黨桃園市長參選人張善政的農委會研究案涉嫌抄襲，張善政在爆發3周後開記者會說明，「張教授」上身一人獨講40分鐘無冷場，他更語帶諷刺表示，自己開記者會從頭講到尾，「不像林智堅開記者會一大半時間都是鄭運鵬在講！」

「這是民間企業的商業委託案，不是學術論文！」張善政今開「無懼抹黑，坦蕩說明：農委會委託宏碁農業電子化科技計畫案說明記者會」，直指學術論文與民間企業委託案本質就不相同，很遺憾農委會淪為民進黨的政治打手，用學術論文的審議標準檢視企業委託案，強調委託案其中一個重要目標，就是蒐集國內外相關資訊，也是《著作權法》保障的合理引用，用學術論文的比對系統與標準來審宏碁報告，根本張飛打岳飛。

張善政說，農委會案發生後，民進黨開始要他用檢視林智堅的標準來檢視自己，問題是台灣社會不能原諒林智堅，是因為林不但2篇論文都抄襲，還硬拗不認錯，甚至攻擊自己的母校台大，黨主席蔡英文更下令「全黨挺一人」，不信任相關法定程序，抹殺學術價值，反問道：「你會相信台大、還是相信民進黨？會相信宏碁、還是陳吉仲？」

張善政更諷刺，唯一可以對比的是當事人面對質疑的態度，2人同樣都要開記者會說明，但林智堅開記者會，一大半時間都是鄭運鵬在講，所以才會有「抄襲的走了，來了個挺抄襲的」標籤，強調自己從頭講到尾，不會找律師跟總幹事來幫忙，也不會牽連研究團隊，自信重申：「他們有一定能力跟品質！」