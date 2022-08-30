年底選戰越來越近，民眾對於各參選人的表現也越來越關心。國民黨台北市議員游淑慧透露，近日與民眾聊天時，可以感受到許多尚未決定投票對象的中間選民，開始害怕民進黨台北市長參選人陳時中當選了！

平常就勤走基層，在第一線了解里民需求、心聲的游淑慧，今（30）日在臉書分享近日跑行程時遇到的情況，她表示有時在餐廳或計程車上被市民認出後，對方通常都會多問幾句與選情有關的問題，而她也能明顯感受到部分民眾屬於中間、未決定投票對象的選民，但這些人之中，近日有很大的比例開始表達「不希望陳時中當選」的意思。

「當恐懼也成為一種投票動力，陳時中的負評高的難以想像！」游淑慧指出，這些民眾不只不希望陳時中當選，甚至是害怕他成為台北市長，每當這時她就會馬上懇託，「如果害怕陳時中當選，拜託集中支持蔣萬安」。

游淑慧提到，陳時中為了搏年輕選票去同志酒吧，本在選舉招數上應該是一步好棋，但事後了解卻是「賠了夫人又折兵」，因為許多人一看就覺得太假、太裝，認為他若不是要選市長，根本就不會去這些場所，「很難想像，民進黨派出一個負評如此之高的市長候選人，『害怕他當選』可以成為影響投票的理由！」