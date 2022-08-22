阿中幹話再度惹怒網民！衛福部將疫苗採購等資料封存30年，被國民黨立法院黨團質疑黑箱；對此，衛福部前部長、民進黨台北市長參選人陳時中則解釋，保密條款是商業行為的基本常識，還說「日本跟台灣公布的是一樣的東西」、「全世界不是只有日本一個國家」，讓PTT鄉民暴動怒批阿中又在講幹話

衛福部將疫苗採購等資料封存30年，國民黨立法院黨團質疑有黑箱嫌疑，陳時中對此解釋，保密條款是商業行為的基本常識，國際上任何新藥上市，價格都保密。

針對國民黨台北市議員徐巧芯質疑「日本有公布疫苗採購價格資料」，陳時中21日赴慈諴宮媽祖廟參香受訪時表示，議員批評事情要本於事實，全世界也不是只有日本一個國家，而且日本跟台灣公布的是一樣的東西，總共花了多少錢、買了多少疫苗、運費冷鏈等整體開銷，他強調，這在立法院審計單位都有報告過，像是台積電採購疫苗，大家也都避開單價揭露，以前只有歐洲某個國家在與相關藥廠進行訴訟時，唯一有揭露過。

PTT鄉民聞言全怒了：「所以台灣公布了什麼東西？」、「全世界不是只有日本」、「抗中保台北」、「讓我想起高端的世界不是只有美國ㄏㄏ」、「是忘了他自己昨天說啥嗎？」、「連這都能抄。難怪覺得論文抄襲沒什麼」、「所以公布了什麼」、「所以bnt中國分裝484事實」、「全世界不只民進黨一個詐騙集團」、「坐等徐巧芯打臉陳時中」、「全台灣不是只有民進黨一個黨」、「幹話時鐘除了幹話還有什麼料啦，笑死人了」。

還有人酸，「不敢想像這咖小當市長台北會變怎樣」、「這種幹話式回覆，以後當市長被質詢時，只要有人拿XXX來比較，幹話時鐘只會回全世界不是只有XXX即可，整個議會直接廢掉」、「今天的時中，已經不記得昨天他說：『沒有國家公布買疫苗的資料』了」、「好了啦」、「我看全世界只有台灣把疫苗採購封存30年吧」、「世界怎麼跟得上台灣」、「開口就是謊話的草包」、「公布一樣的東西？是我眼晴業障重嗎？」