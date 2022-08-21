台北市副市長黃珊珊21日赴環南市場巡視後，特別贈送以自己為封面的最新一期雜誌給環南自治會的幹部，也應要求簽名。（鄭任南攝）

距離年底選舉不到100天，首都之戰打得激烈，21日上午3名參選人相繼前往環南市場普度法會互別苗頭，最早抵達的台北市副市長黃珊珊獲得攤商大力支持，高喊「珊珊我愛你」、「高票凍蒜啦！」，她也強調自己到訪環南超過百次，與攤商都很熟，至於環南市場自治會長林勝東被追問會支持哪個參選人時，僅稱「挺會做事的人」。

即將卸任並登記參選市長的黃珊珊，今日一早就和北市產發局長林崇傑前往環南市場祈福，搶先國民黨參選人蔣萬安、民進黨參選人陳時中。她說，自己造訪環南市場至少百次，尤其市場攤商剛進駐中繼市場時每周都來，協助改善缺失，所以和攤商與自治會們都很熟悉，互動良好。

黃珊珊表示，環南市場是台北市最大的批發零售市場，可說是是台北人的廚房，也是亞洲最大的市場，因此要讓消費者及餐廳都能買到最乾淨的食材，才決議舉辦市場清潔比賽，也謝謝攤商們都積極配合改善環境，爭取最高榮譽，讓自己相當感動。

由於今日藍綠白3位候選人都會到場，林勝東稱，自己對每個參選人都以同樣規格歡迎，至於未來會支持哪個參選人，他低調表示，自己挺「會做事的人」，媒體追問黃珊珊是否為會做事的人，林則說，每個人都會做事，還要再看看。