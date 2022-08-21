行政院長蘇貞昌日前針對《中介法》定調修法急踩煞車，民進黨也澄清未強推《中介法》，但不僅未能順利滅火，甚至引法更多網友的質疑，副市長黃珊珊說，「適可而止是對的」；而民進黨立委林靜儀昨指出，朝野政黨都曾提修法保障網路被害人；黃珊珊痛批，法案要看具體內容是什麼，她也酸，民進黨現在是「把水打混」。

台北市副市長黃珊珊今日在北流舉辦簽書會，而港湖地區是過去黃珊珊擔任市議員的選區，現場許多里長都到場支持，場面相當盛大，接受媒體聯訪時被問到，NCC澄清沒有強推《中介法》；黃珊珊說，適可而止是對的，公共政策本來就要經過討論，大家意見盡量反映後，把它停下來是正確決定，公共政策提出來，要去顧慮到政府提出草案在公聽會之前，就要更審慎。

至於林靜儀直指民眾黨也曾提修法，現在是不明就理，黃珊珊強調，法案要看具體內容是什麼，精神是遏止謠言，大家都支持，但什麼內容去執行，用審查制是不能被接受，不是別人提這樣的倡議，就能提這樣的法案。

黃珊珊也痛批，「把水打混」是最簡單的方法，提了大家反彈，就收回了也ok，就民進黨不用再扯了。