政治評論員謝寒冰。（資料照片）

對於NCC強推《數位中介法》，政治評論員謝寒冰揭露說明會只是過場，到時候民進黨會在立院挾多數直接通過，如果真的通過，台灣就真的完蛋了！謝寒冰呼籲，全民都應該要走上街頭跟民進黨拚了！否則台灣就完全淪為封建專制國家。

謝寒冰19日在中天電視《大新聞大爆掛》踢爆，《數位中介服務法》公開說明會，直播有上傳，影片還留在網路上，但是封鎖留言區，不讓民眾留言，這不是很好笑？

謝寒冰指出，這件事要公開說明，原本目的不就是要匯集各界意見？應該要開放留言，再去審視這些留言。胡說八道的留言可以不去管，可是裡面有一些可能是重要資訊，很珍貴的意見。結果一開始就把留言鎖住。

謝寒冰直言，這意思非常明確，在制定《數位中介服務法》的時候，從來沒在管言論自由，也根本不想聽民眾的意見，「目的只是過場而已」，只是交代「說明會已經開囉，有廣納意見喔！」但根據民進黨和陳時中的原則，只要來開過會，就表示認同！因此過場完畢之後，就挾立法院多數，直接通過！一點討論空間都沒有。

謝寒冰指出，NCC到時候會成立民間法人，民進黨會選什麼人？一定選對他有利的人，這些人專門幫民進黨監控不利的言論，並直接判定有問題。

謝寒冰痛批，這跟民進黨過去主張完全背道而馳，還有人背書，真是丟人現眼到極點！他也諷刺，民進黨應該很羨慕「網路長城」，所以也要模仿，到時台灣就真的完蛋了！他呼籲，全民都應該要走上街頭跟民進黨拚了！否則台灣就完全淪為封建專制國家。