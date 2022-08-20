NCC修訂數位中介服務法草案，管制網路言論，新北市長侯友宜稍早在臉書貼文表示，不論什麼觀點 ，每一個人說話的權利，都應該要全力捍衛，我們無法想像在PTT或是臉書上， 也許連質疑政府施政成效都可能被刪文的台灣會是怎樣一個台灣？

侯友宜說，這部法案一旦通過 ，等於宣告你我每天習以為常在各大網路平台的發言， 包括臉書、 LINE、PTT、巴哈姆特、Dcard，只要被行政部門認定為不當言論 ，就會直接被各個主管機關加註警語，不需要等待法院裁定。

且這些平台都會被政府要求控管， 祭出刪文甚至停權的手段 ，若不按照政府要求控管或是管理不當，最高可能會被處以罰鍰至千萬元，這樣一來平台將出現寒蟬效應 ，代表著未來只要和政府行政部門有不同的聲音， 就無法在這些平台上發聲， 無怪乎連PTT都發出怒吼：這等於「跟命令關站相去不遠」了！

「我們無法想像在PTT或是臉書上， 也許連質疑政府施政成效都可能被刪文的台灣會是怎樣一個台灣？」侯友宜說，有網友說得好「今天你悶不吭聲， 明天就無法發聲」維護社會治安本是政府應盡到的責任，千萬不可以此作為箝制人民言論自由的藉口，堅決反對推出傷害人民基本人權的惡法。

侯友宜說，言論自由早已是中華民國憲法明文保障。在世界人權發展史中，言論自由更是最基本且重要的權利，民主國家，不論政權如何更替、法律如何修正，保障言論自由絕對是我們最該堅守的底線。