國民黨台北市長參選人蔣萬安(左二)、前台北市長郝龍斌(左一)、中廣董事長趙少康(右一)、立委陳玉珍(右二)21日出席「保國護民-中華民國贏起來」升旗活動。(黃世麒攝)

《數位中介法》蘇貞昌出手踩煞車 蔣萬安：堅決反對惡法

國民黨台北市長參選人蔣萬安今日在萬華崇仁國宅舉辦紀念823炮戰「保國護民」升旗典禮，戰鬥藍趙少康、前台北市長郝龍斌皆出席力挺，被問到行政院長蘇貞昌針對《數位中介服務法》急踩煞車；對此，蔣萬安說，再次重申堅決反對這部惡法，再次要求政府停止立法；郝龍斌也表示，民進黨知道民意不可為臨時喊卡，這部法律是戕害言論自由，將黑手伸到網路言論自由。

《數位中介服務法》草案引發爭議，行政院長蘇貞昌定調修法先踩煞車，對此，國民黨立委陳玉珍表示，這是民主倒退嚕，如果民進黨年底勝選，就會更為所欲為，就會肆無忌憚推行中介法。

蔣萬安也反對這部惡法，他表示，反而是很多人關心的《媒體議價法》，在澳洲已經立法，針對數位平台使用新聞內容收取費用，這部份是要討論；趙少康也指出，民進黨沒執政，什麼話都可以說，執政後，百分之百封殺言論自由，像是中天被封殺關台，民進黨對媒體想全面掌控，一手胡蘿蔔、一手棍子，現在還想掌控網路。