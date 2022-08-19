國家通訊傳播委員會（NCC）昨（18）日舉行「數位中介服務法草案」說明會，與會學者專家對侵犯言論自由表達相當多的質疑。戰鬥藍組織領導人、中廣董事長趙少康今（19）日就表示，「蔡英文敢推數位一言堂，人民一定走上街頭抗爭」，引發討論。

NCC在6月底公開台灣第一份「數位中介服務法草案」，影響力將擴及全國民眾、網路平台、電信服務業者等，草案公布後引發討論。趙少康直言，網路的特色就是百家爭鳴，讓大家暢所欲言，寧願過頭都不要不及，蔡政府現在企圖用《數位中介服務法》納管Dcard、YouTube、Facebook等社群平台，要求平台「不刪假訊息最高罰500萬」，比《社維法》的「假訊息最高罰300萬」還要誇張。趙少康痛批，「可以想見，未來平台為了避免爭議，一定被警告就刪文，根本把言論自由破壞殆盡，這種『數位一言堂』絕對是史上最惡法」。

趙少康表示，2013年，當時面對納管網路言論的「電信法第九條」爭議，總統蔡英文還大動干戈，在臉書上說「使用網路發表意見、接收資訊是人民的基本權利，這樣的權利不容剝奪」，怎麼當了總統後，不只關閉沒收中天新聞台，還大搞言論恐怖，封殺不同意見。趙少康坦言，綜觀疫情、能源、外交、治安，蔡英文沒有一項搞好，民怨四起，從Dcard、Youtube、到Facebook對蔡政府都是罵聲一片，蔡政府乾脆一不做二不休、通通納管，真是「綠能，你不能」，只想問2013年蔡英文口中的「民主自由的信念」，如今安在？

最後趙少康說，蔡政府執政後，用《社維法》送辦謠言罪的數量暴增數十倍，還有7成的案件是警察機關主動查處，最後不罰的案件超過8成，這很明顯就是蔡政府以「打假訊息」之名，行「箝制言論」之實。趙少康呼籲，「民主可貴在於容納異見，奉勸蔡政府懸崖勒馬，把髒手伸出網路外，想博一個好名聲靠的是做實事，不是不准人民說話，如果一意孤行推動《數位中介服務法》，人們一定會走上街頭抗爭到底！」