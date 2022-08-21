前新竹市長林智堅的論文抄襲風波，以及NCC強推《數位中介法》，讓民進黨近來遭受不少批評。對此，作家蔡詩萍直言民進黨「傲慢」，且總統蔡英文恐怕忘了自己當初說過的「謙卑、謙卑、再謙卑」，實屬可悲。

蔡詩萍昨於臉書指出，民進黨最近屢犯眾怒，簡單來說就是得意忘形、忘了初衷，更直白地說，就是變傲慢了。

蔡英文2016年首度當選總統時曾強調民進黨要「謙卑、謙卑、再謙卑」，在蔡詩萍看來，這句話如今已成了反諷咒語，根本沒多少從政黨員在乎，甚至可能包括小英本人，「這不僅可惡，尤其，可悲！」

對於林智堅的論文事件，蔡詩萍表示，台大過往為黨外人材溫床，也是民進黨人嘴裡自由民主的精神堡壘，但蔡英文和綠營把台大摧殘、換掉被認定抄襲的林智堅後，卻不曾向台大致歉，這種毫無自覺反省能力的傲慢與無知，在《數位中介法》爭辯中再次出現。

「鄭南榕當年豪情萬丈，『爭取百分百的言論自由』而不惜自焚。」蔡詩萍語重心長地說，民進黨人若還有一絲絲念及鄭南榕的犧牲代價，就該為任何可能侵犯言論自由的國家暴力，感到可恥而謙卑。