民進黨原本的桃園市長參選人林智堅，因論文門等爭議退選，由立委鄭運鵬頂替。一份最新10.25萬人網路民調顯示，高達59.2%的民眾非常贊成林退選，39.4%的民眾完全不贊成由鄭接手，更有48.0%的民眾認為「換堅止血」仍讓民進黨形象變差，可見林對綠營選情所造成的衝擊。

《Yahoo奇摩》12日起針對桃園市長選情進行網路民調，截至今日（20）早上8時，已有102500人參與投票。詢問「林智堅宣布退選，你的看法是？」認為非常贊成的民眾有59.2%、不知道／沒意見14.9%、還算贊成10.9%、完全不贊成9.9%、不太贊成5.1%。

針對「民進黨桃園市長參選人由鄭運鵬接手，你的看法是？」認為不知道／沒意見的民眾有39.4%、完全不贊成27.7%、還算贊成12.8%、不太贊成10.5%、非常贊成9.6%。

至於「民進黨換堅止血，你認為對民進黨形象會造成影響嗎？」認為形象會變差的民眾有48.0%、不會造成影響21.7%、不知道／沒意見19.7%、形象會變好10.6%。