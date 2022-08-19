台北市副市長黃珊珊（中）今出席台北國際觀光旅遊展受訪。（陳薏云攝）

2022台北國際觀光博覽會今上午開幕，主辦單位邀請蔡英文總統、民進黨台北市長參選人陳時中、台北市副市長黃珊珊同台出席並進行活動啟動儀式，蔡英文在舞台上與黃珊珊簡單寒暄。而媒體問及陳時中、黃珊珊選舉民調，兩人皆不約而同表示，努力做好自己的工作，至於外傳黃珊珊鎖定藍營「黃復興」票倉開挖，黃則表示每張票都要爭取。

展覽現場人潮爆滿，陳時中先行一步抵達，並接受媒體聯訪，最新民調落後給國民黨參選人蔣萬安，陳時中僅簡短表示，持續努力。另針對黃珊珊批其都更政策是畫大餅，陳表示，大家在競選要提出願景，願景不是畫大餅，畫大餅是任意亂話，願景是有資料有根據提出我們的想法，希望奪得市民的認同，這是比較正確的選舉態度。

而陳時中受訪時，黃珊珊也剛好抵達會場，在主辦單位簇擁下路過，稍晚接受採訪，表示蔡英文總統在台上有寒暄，蔡跟她說最近衣服穿得滿好看的。黃也表示，總統願意到台北來幫忙推展觀光都是一件非常好的事情，大家不要什麼事情都用有色眼光來看。

而談及民調，黃珊珊也保持低調態度，表示每天做好自己該做的工作，每天如果只想著數字，就沒有辦法正常的思考，回到市民的智慧，相信大家自有判斷。

另也外傳黃珊珊未來將著重挖國民黨「黃復興黨部」的鐵票票倉，黃珊珊表示，台北市民每一張選票都要爭取，另針對柯文哲是否有參與選戰會議，黃則表示「我常常跟市長一起開會，只要有事情他都會給我很多建議。」