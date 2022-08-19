台北市長選戰短兵相接，內科交通成藍綠白三方攻防重點。北市副市長黃珊珊批前市長馬英九、郝龍斌讓內科塞入太多人，卻沒做好交通配套。國民黨今反擊，批黃才是內科容積率擴充、放寬管制的推手，任副市長也沒積極推動捷運建設。

台北市議員王鴻薇表示，黃珊珊2002年競選市議員連任時，主張鬆綁內科南軟不當限制，像現行內科很多產業大樓有違法夾層問題已存在很多年，過往其中一個幫忙增取夾層能夠合法化繼續存在的市議員就是黃珊珊。

王鴻薇說，2006年黃珊珊競選時說要打造內科南軟生活圈，除繼續要求鬆綁內科南軟產業的不當限制，還要放寬內科容積率，加速周邊都市更新，而放寬容積率就是要增加樓地板面積，讓更多就業人口進駐。

此外，王鴻薇指出，2010年黃珊珊選舉時繼續要求要求放寬內科容積率；2014年表態爭取捷運汐止民生線，希望趕快動工；2018年繼續要求捷運民生汐止線，並主張環狀線東環段可以完成核定，之後2019年黃就轉任北市副市長。

王鴻薇批評，黃珊珊將內湖交通問題箭頭指向16年前的馬英九，批馬當年讓內科擠進太多人，把原預估就業人數由6萬人擴增為15萬人，導致內科交通量過大，但擴增內湖就業人數的推手其實就是黃，不要學民進黨動不動就馬維拉。

王鴻薇說，凡走過必留下痕跡，黃珊珊當港湖區市議員時，要求放寬限制、提高容積率，現在卻指責馬英九時代讓太多人進駐內湖，自相矛盾說法，根本是「副市長黃珊珊去打臉市議員時黃珊珊」，把責任丟給其他人。

曾任郝龍斌市長辦公室主任的台北市議員游淑慧也認為，對內科交通問題，這次3個主要的台北市長參選人中，只有當了21年港湖區市議員與3年副市長的黃珊珊沒資格作答，反而應先說清楚自己到底為內湖南港交通解方做了什麼貢獻？

游淑慧說，黃珊珊說馬英九與郝龍斌讓內科塞進太多人，但馬卸任時內科從業人口僅7.5萬人，那時沒有內科交通問題，當時黃珊珊還要求放寬容積率，讓更多人進駐；郝卸任時內科也僅12萬人，雖出現交通瓶頸，但積極規劃民生汐止線。

游淑慧批評，現任台北市長柯文哲8年任內，不但對內科交通沒有具體貢獻，還在2019年內科交通已很嚴峻時，雪上加霜在內科加蓋內科2.0，增加23萬樓地板面積，讓多近萬人從業人員湧進，才讓內科從業人員達現在16萬人規模。

游淑慧質疑，柯文哲要解決內科交通問題，為何不發展士林科技園區分散內科壓力，反而一直增加內科負擔？導致現在內科一個紅綠燈可能塞40分鐘，還是在市議員要求下才恢復柯文哲一上任取消的交通警察站崗，疏導交通。

游淑慧說，現在大家都把捷運民生汐止線當內科交通解方，但民生汐止線2011年就完成核定，卻因2019年柯文哲說民生汐止線跟盲腸一樣，有空再做，建設停擺至今，這時黃珊珊已是副市長，怎沒跟柯講該路線必要性，是不是人格分裂？