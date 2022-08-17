台人遭詐至柬埔寨後被囚禁、毆打，淪為豬仔，光刑事局掌握的報案人數就有數百人，引起各界關心。台北市副市長黃珊珊指出，政府稱台灣經濟是11年來經濟最好的1年，但她質疑此數字是否能實際反映人民的幸福指數，否則為何會有這麼多人忽視風險、遠走他鄉？​

黃珊珊昨（16）日在臉書表示，雖然小時候家境並不富有，但父親努力打拚養一家八口，她一直以來也都很珍惜自己所擁有的一切，但直到出社會當上律師，並在基隆做法律服務後，才讓她真正理解自己到底有多幸運，「那是我服務大眾的起點，也是從這時開始，看見階級的傲慢。​」

黃珊珊強調，會有法律服務需求的人，很大一部份是經濟與教育上的弱勢，遇上的更是最棘手的難題，在極為窘迫的情況下，窮盡所有正當途徑仍走投無路，就可能做出極端決策，且等意識到錯誤時往往為時已晚，因此完善社會安全網，就是社工、警消們正付出的努力，且更是政治人物的責任。

「不是所有的人，都擁有你身上的優勢！」黃珊珊分享《大亨小傳》中的一句話，希望大家不要檢討柬埔寨詐騙受害者，在不幸的人身上貼標籤，並感嘆指出「政府說這是台灣11年來經濟最好的一年，或許數字來看是如此，但GDP掛帥的統計方式，真的能反映人民的幸福指數嗎？還是忽視了貧富差距？為什麼會有這麼多的人忽視風險、遠走他鄉？​」