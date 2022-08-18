歷史將會紀錄，陳時中將會以「高端中」聞名世界，因為在台灣，甚至放眼亞洲，他都是最「高端」的政治人物。不容貶抑，不許批評，尤其在選舉期間更是如此。他是不能碰不能講的高端人口。

陳時中的高端，主要分成三部分：

一、力挺「高端」疫苗

2020年底，BNT與莫德納兩家疫苗陸續解盲成功，全球各國都陷入不理智搶購潮，卻見陳時中老神在在，只隨手訂了500萬劑莫德納疫苗。直到疫情不幸因政府疏失而在萬華爆發，舉國缺疫苗時，陳時中仍不慌不亂，拿出他媲美諸葛亮的大招：高端疫苗！

陳時中更超前佈署，早在高端尚未解盲前的2021/5/28就與高端完成合約簽訂，採購500萬劑，更還未雨綢繆，簽了開口契約，最多採購1000萬劑，充分保障國人的疫苗施打權！

可恨而可悲的，是國人竟然對陳時中的苦心視若無睹，某些動機可疑的商人、公司和宗教團體，竟不惜與中國上海復星公司接觸合作，捐1500萬劑BNT疫苗，最後只有4%台北市民打高端，顯見中共認知作戰滲透台灣之深！

二、享受「高端」生活

大家都知道，陳時中擔任指揮中心指揮官兩年多，於國家恩同再造，結果竟然還有受中共滲透者，在部長防疫期間偷拍46秒影片，指控陳時中「沒戴口罩也沒社交距離卻喝紅酒高歌，一旁還有女子捧場尖叫」。這雖然是事實，但有這樣嚴重？指揮官勞苦功高，唱歌給人民聽，服務人民，有這麼嚴重嗎？

陳時中對台灣功勞太大了，所以有太多對他不合理的攻擊，連去詹雅雯演唱會合唱當嘉賓，拍GQ時尚雜誌封面都被攻擊是權貴。權貴就權貴，貴為世界讚譽的部長，當然要「高端」！「高端」有理！難道我們非得選苦哈哈的人當官？

三、展現「高端」嘴臉

台灣社會有個病態的現象，就是妒忌有成就的人，特別是這個人如果勇敢「抗中保台」，那更是會被醜化。去年八月，面對記者對台灣史上最偉大的發明——高端疫苗質疑時，陳時中勇敢回嗆「你的態度不健康」。今年四月徐小可直播胡亂攻擊政府，陳時中怒罵「藝人不應該對國家政府官員使用侮辱言詞」。近日內湖有里長批陳時中交通政策是爛牛肉，陳時中也立刻回擊「要有腦」。

沒錯，陳時中嘴臉是很「高端」，永不屈服。但那有啥不對？！陳時中能力強，施政成就「高端」，為何不能回嗆？如此「高端」的人才，當然不應傻傻被人欺負！

總而言之，陳時中力挺「高端」疫苗，享受「高端」生活，展現「高端」嘴臉。再再都展現了他不凡的能力，若陳時中當選台北市長，台北市民一定能與陳時中一起享受「高端」的生活，有這樣勇敢回嗆人民意見的市長，誰敢說自己活得不快樂，活得不「高端」？（作者為網路媒體工作者）

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