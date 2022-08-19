內湖交通問題成為台北市長選戰焦點，國民黨今日痛批台北市副市長黃珊珊在內湖南港擔任20年的議員時，不斷要求放寬內科容積率，讓更多人進駐，現又改口說是都市計畫問題，推給前朝市長馬英九、郝龍斌，根本自打臉。黃珊珊今表示，當時是因內科多為夾層不合規，為了名副其實只能放寬容積率。

台北市議員王鴻薇批黃珊珊過去曾不斷要求內科提高容積率、樓地板面積，讓內科可以容納更多人，「凡走過必留下痕跡」，黃珊珊作為內湖南港議員，應該全力督導內湖交通，現在去檢討馬英九，說法自打嘴巴，

黃珊珊今出席台北國際旅展，接受媒體聯訪時表示，當時放寬旁邊的容積率是要都更，且內科裡面的問題是他都是夾層，但是夾層方式是不合規定的，所以只能放寬容積率，讓他們名符其實，現在的15萬人是因為當時原來是廠房，後來改成夾層，若是不放寬他就是違規的存在，所以這兩個部分沒有（相關），黃珊珊最後表示，只是面對現實、解決問題，並反酸藍營可能不太知道整個內科的來龍去脈。