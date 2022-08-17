台北大巨蛋歷經24年工程延宕，確定無法在今年試營運，民進黨台北市長參選人陳時中今祭出「保證安全、體育優先、公佈檔案」3大承諾，並且高喊要讓大家安心去大巨蛋打棒球，台北市副市長黃珊珊在臉書大酸，民進黨為選舉蓋出負評連連、充滿安全疑慮，而且廁所門還裝反的新竹球場，真的沒資格再說自己多為公共安全著想。

黃珊珊先嗆陳時中，「不是把別人做的事開記者會再講一遍，就叫做政見」，並細數陳時中三大承諾，表示六月份市府就已強調，大巨蛋當然要打職棒，還希望能辦國際賽事，例如明年三月的經典賽。另內政部第三次防火避難性審查，缺失突然增加多項，質疑這是為了安全，還是在卡蛋？黃珊珊喊話，如果想要早點打棒球，就請陳時中先生一起來勸勸內政部。

黃珊珊強調，所謂的政見發表，不是把別人做的事抄來再講一次，如果沒什麼新想法，真的不用硬開一個記者會。另也補充北市府堅守公共安全，才與遠雄耗這麼久。黃開酸，一個政黨為了選舉，蓋出負評連連、充滿安全疑慮，而且廁所門還裝反的新竹球場，還讓蔡總統去剪綵背書，真的沒資格再說自己多為公共安全著想。