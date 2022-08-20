總統蔡英文近期積極宣傳18歲公民權，引發討論。港媒指出，蔡日前出席相關活動遭民眾嗆聲，之後出席公開場合，不僅維安加倍，還把民眾相隔甚遠，讓現場媒體相當驚訝，也令人質疑蔡是否距離民眾太過「遙遠」，才會聽不見人民的心聲；加上近期《數位中介服務法》掀起的爭議，更讓人質疑蔡政府往威權靠攏。

香港媒體《中評社》今日（20）評論表示，蔡英文2016就任以來就跟媒體保持距離，2020黨內初選一度落後賴清德，府方才調整做法，常安排媒體在活動前後「堵麥」訪問，緩和與媒體關係。但自2020連任以來，蔡幾乎沒再接受過媒體堵訪。

評論指出，蔡英文與媒體的疏遠，或許因為本身沒有選舉的需求，而新冠肺炎疫情也成蔡拒絕媒體靠近的理由；就連大陸軍演這麼重要的時刻，蔡也僅錄製一段影片，連記者會都沒召開。民進黨每周三中常會、中執會，也都不開放媒體進入同樓層，讓媒體連喊話提問的機會都沒有，媒體只能透過民進黨發言人再轉述得知蔡說法。

不僅如此，評論表示，在日本前首相安倍晉三遭槍殺後，蔡英文維安更加升級，出席活動被安全人員團團圍住，媒體要靠近的機會更小，連民眾也都被隔在紅線之外。蔡日前出席一場宣講18歲公民權活動時遭民眾嗆聲，緊接出席的公開場合不但維安加倍，還把民眾隔得非常遠，讓人質疑這樣還聽得到基層的聲音嗎？《數位中介服務法》通過後，是否從拒絕媒體到乾脆讓網路言論噤聲？